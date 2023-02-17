Понад 76 000 гривень видурили шахраї у жительки Тернополя

Схема шахрайства не нова: назвавшись представником банку, шахрай телефонує жертві, лякає втратою грошей, пропонує допомогу, вивідує реквізити картки і, як наслідок, – людина втрачає свої збереження.

До 42-річної жительки обласного центру на мобільний зателефонувала невідома особа з номера із кодом Києва, представилася співробітником служби безпеки банку, клієнткою якого є жінка, і повідомила про те, що хтось намагається викрасти кошти з її кредитної картки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, жінка погодилася вирішити проблему в телефонному режимі. Зробила все, як велів незнайомець, і отримала сповіщення: з картки знято 76 000 гривень.

Із заявою про злочин потерпіла прийшла до поліції. Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Правоохоронці застерігають: у жодному разі не можна повідомляти стороннім особам дані банківської картки. Не розголошуйте коди, які надходять вам із банку. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Будь-які банківські операції варто проводити виключно особисто в фінансовій установі. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області