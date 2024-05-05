У Гуляйполі поліцейські затримали торговця бойовими гранатами

Раніше судимий 59-річний житель прифронтового містечка збував гранати на території району. Правоохоронці задокументували його протиправну діяльність. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У квітні 2024 року працівники сектору кримінальної поліції відділення № 1 (Гуляйполе) Пологівського райвідділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що місцевий житель займається збутом боєприпасів.

У межах кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, оперативники та слідчі провели низку заходів і задокументували протиправну діяльність чоловіка.

Наприкінці квітня фігурант за 2000 гривень продав своєму «клієнту» два корпуси гранат Ф-1 та два запали типу УЗГРМ.

2 травня поліцейські затримали його одразу після збуту чергової партії «товару» – двох гранат та підривачів.

Цього ж дня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання затриманого. У його будинку виявили корпус гранати та 2500 гривень, ймовірно отримані в результаті протиправної діяльності. Всі вилучені речові докази направлені на експертні дослідження.

На цей час під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області