В Івано-Франківську лікар за хабарі продовжував групу інвалідності

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури лікарю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) повідомлено про підозру в зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, медик за грошову винагороду «вирішив» питання про продовження мешканцю Прикарпаття призовного віку II групи інвалідності.

Він переконав чоловіка з інвалідністю в тому, що за певну суму коштів йому продовжать групу інвалідності на три роки.

За 1000 доларів США лікар пообіцяв вплинути на голову та членів комісії бюро медико-соціальної експертизи, які уповноважені на прийняття такого рішення. Чоловіку оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та продовження вказаної групи.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в підозрюваного неправомірну вигоду та готівку на загальну суму 80 000 доларів США, походження якої на даний час перевіряється.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, за матеріалами управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура