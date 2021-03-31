Корупційна «схема» видачі дозвільних документів: повідомлено про підозру голові ОТГ на Закарпатті

Посадовець разом зі спільницею вимагали неправомірну вигоду з місцевих підприємців за розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, слідчі поліції області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрили злочинну «схему» вимагання та одержання коштів з підприємців регіону.

До її організації причетні голова однієї з об’єднаних територіальних громад та начальник відділу Свалявської районної держадміністрації. Неправомірну вигоду посадовці вимагали за погодження та видачу дозвільних документів на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Безпосередньо начальницю відділу поліцейські затримали під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди. Також задокументували факт перерахування 10 тисяч гривень на вказаний головою ОТГ рахунок товариства.

Учора, 30 березня, голові ОТГ було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Раніше про підозру за цією ж статтею повідомили і його спільниці.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України