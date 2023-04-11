3 роки позбавлення волі отримав мешканець Тячівщини за ухилення від мобілізації

За доводами прокурора Тячівської окружної прокуратури 40-річного мешканця смт. Буштино засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Встановлено, що обвинувачений був визнаний придатним до військової служби і підлягав призову, адже попередньо успішно пройшов військово-лікарську комісію. Він одержав повістку на відправку у серпні, однак тоді у РТЦК не з’явився. У грудні минулого року вкотре відмовився від отримання повістки та написав заяву про відмову від призову за мобілізацією, оскільки його погляди суперечать тому, щоб брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей. При цьому про приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив.

Крім того, під час розгляду провадження у суді чоловік скаржився на проблеми зі здоров’ям і на те, що ніхто не звертав уваги на цей факт при проходженні ним ВЛК. При цьому жодних документів, які б підтверджували такі проблеми, чоловік не мав. Відомо також про відсутність звернень від громадянина до місцевих медзакладів з часу одержання ним першої повістки в серпні 2022 року.

Врахувавши всі обставини та позицію прокурора, Тячівський районний суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним і призначити реальну міру покарання. Закарпатець раніше не судимий, а вступ зазначеного вироку щодо нього в законну силу очікується.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури