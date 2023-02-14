у львові поліцейські оперативно викрили зловмисника, причетного до зухвалого грабежу

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

11 лютого, близько 21.20, до поліції надійшло повідомлення від 40-річного львів’янина про те, що неподалік Привокзального ринку у Львові його побив та пограбував невідомий. Зловмисник забрав мобільний телефон та гроші, після чого втік.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 2. Як встановили правоохоронці, на вулиці Тобілевича до потерпілого підійшов невідомий, вдарив його по голові та пограбував.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та вже невдовзі встановили особу причетного до пограбування 19-річного мешканця Закарпатської області, а також місце його перебування.

Речові докази у нього вилучено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області