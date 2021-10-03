Чотирьом молодикам повідомили про підозру у вбивстві поліцейського у Чернігові

3 жовтня, чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко. За його словами, вчора, 2 жовтня, затримали 4 чоловіків, 3-є з яких неповнолітні.

“Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб”, повідомив Павло Герасименко.

Нагадаємо, в ніч на 2-ге жовтня в районі Масани у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті «АТБ» на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі.

Другого потерпілого доставили в реанімацію, зараз він перебуває в обласній лікарні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко, стан поліцейського коментувати відмовився посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці “Чернігів оперативний” у Facebook родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.

Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться завтра, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.

Нині вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, повідомив Павло Герасименко.