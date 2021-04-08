Около ₴500 млн. убытков от незаконной добычи: в служебной халатности подозревают экс-руководителя филиала «Укрзализныци»

Бывшей исполняющей обязанности директора филиала «Центра управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця» сообщено о подозрении в служебной халатности, которое привело к причинению 495 млн грн убытков от незаконной добычи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшей исполняющей обязанности директора филиала «Центра управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, исполняющая обязанности директора не обеспечила надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратила их на производственном подразделении филиала — «Пенизевицкий карьер».

«В результате ее служебной халатности в период с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м. куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норита. Окружающей среде причинен ущерб на почти 495 млн грн», — отмечается в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила на своей странице в Facebook, что по факту такой незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения «Пенизевицкий карьер» филиала «ЦУП» ПАО «Укрзализныця».

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке критической ситуации в «Укрзализныце» сообщила, что Держбюро расследований проводит обыски в «Укрзализныце».

Служба безопасности Украины задокументировала бывшего топ-менеджера Укрзализныци на хищении миллионов гривен. Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества.