Засуджено 35-річного жителя Одеси, який до смерті забив знайомого
За скоєне правопорушник проведе за ґратами сім років.
Подія сталася у лютому в квартирі, яку чоловіки разом винаймали на вулиці Євгена Чикаленка.
Поліцейські встановили, що під час хмільного застілля між знайомими виник конфлікт, у розпалі якого один побив іншого руками та ногами по голові.
Зловмисник не викликав 64-річному побитому товаришу швидку допомогу, залишив його у безпорадному стані і втік.
Наступного дня квартиранта без ознак життя виявив власник оселі, про що сповістив поліцію.
Протягом доби поліцейські встановили особу правопорушника, розшукали й затримали його у Київському районі міста. Чоловік своєї причетності до скоєного не заперечував, втім пояснив свої дії образою на знайомого, який напередодні конфлікту нібито взяв у нього мобільний телефон і не хотів повертати.
За результатами судово-медичної експертизи, потерпілому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з крововиливом під тверду мозкову оболонку. Це призвело до здавлювання обох півкуль та набряку головного мозку, що і стало причиною смерті чоловіка.
Зібравши достатньо доказів причетності фігуранта до злочину, слідчі висунули йому обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, й скерували обвинувальний акт до суду.
Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали поліцейські, суд визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet