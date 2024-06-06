Засуджено 35-річного жителя Одеси, який до смерті забив знайомого

За скоєне правопорушник проведе за ґратами сім років.

Подія сталася у лютому в квартирі, яку чоловіки разом винаймали на вулиці Євгена Чикаленка.

Поліцейські встановили, що під час хмільного застілля між знайомими виник конфлікт, у розпалі якого один побив іншого руками та ногами по голові.

Зловмисник не викликав 64-річному побитому товаришу швидку допомогу, залишив його у безпорадному стані і втік.

Наступного дня квартиранта без ознак життя виявив власник оселі, про що сповістив поліцію.

Протягом доби поліцейські встановили особу правопорушника, розшукали й затримали його у Київському районі міста. Чоловік своєї причетності до скоєного не заперечував, втім пояснив свої дії образою на знайомого, який напередодні конфлікту нібито взяв у нього мобільний телефон і не хотів повертати.

За результатами судово-медичної експертизи, потерпілому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з крововиливом під тверду мозкову оболонку. Це призвело до здавлювання обох півкуль та набряку головного мозку, що і стало причиною смерті чоловіка.

Зібравши достатньо доказів причетності фігуранта до злочину, слідчі висунули йому обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, й скерували обвинувальний акт до суду.

Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали поліцейські, суд визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області