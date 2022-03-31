У Мукачеві затримали зловмисника, який обікрав автомобіль місцевої мешканки

Вчора, 30 березня, близько 22-ої години до поліції Мукачева звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що невідома особа проникла на територію її домогосподарства, після чого втекла.

На виклик одразу прибули співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління та слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події з’ясувалося, що зловмисник встиг здійснити крадіжку з автомобіля заявниці: з салону зник гаманець жінки, в якому було 170 доларів.

Оперативники розпочали пошуки та за «гарячими слідами» затримали причетного до крадіжки — 41-річного уродженця Івано-Франківщини.

Розшукали фігуранта на території залізничного вокзалу. У підозрюваного вилучили частину викрадених грошей, які повернуть потерпілій.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто скоєння крадіжки в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області