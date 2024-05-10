Шахраї намагалися продати квартиру на Оболонській набережній у Києві за ₴5,8 млн., поки її власниця була в іншому місті

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві одному із учасників злочинної групи, що з використанням підроблених документів продала квартиру на Оболонській набережні.

Шахраї продали квартиру киянки, яка тривалий час мешкає в іншому місті. Зловмисники спочатку підробили документи на підставну власницю, а потім організували покупку підозрюваним цієї квартири. Надалі він вже як власник нерухомості спробував перепродати її за 5,8 млн гривень.

Дії фігуранта, який виступав підставною особою та спочатку виконував роль покупця квартири, а потім вже виступав її власником при спробі продати, кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Київська міська прокуратура