На Львівщині “підпільники” виготовляли до 20 000 пачок цигарок на добу

Підпільну діяльність та учасників злочинної групи було викрито за результатами проведення спецоперації «Акциз». Готову продукцію ділки реалізовували під логотипами іноземних виробників сигарет.

За даними слідства, організували нелегальний тютюновий бізнес троє громадян – мешканці Києва та Полтавської області. В одному із сіл Волинської області організували роботу підпільного тютюнового цеху, потужності якого дозволяли виготовляти до 20 000 пачок на добу. З метою конспірації «підприємство» працювало у закритому режимі, а для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, встановили електропідстанцією.

Готова продукція реалізовувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі у західних та інших регіонах країни. Для збуту продукції використовували знаки відомих тютюнових товаровиробників.

Діяльність підпільного цеху оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями припинили у листопаді 2022 року. Тоді вилучили лінії для виробництва та пакування тютюнових виробів, 60 000 пачок цигарок, 5500 кг тютюну, папір, фільтри, інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 млн грн.

Наразі на підставі зібраних доказів трьом організатора підпільного бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, на вилучене майно накладено арешт.

Крім того, встановлено, що від діяльності незаконного виробництва сигарет бюджет держави не отримав майже 17 млн грн.

Проводяться заходи задля відшкодування державі завданих збитків та притягнення усіх причетних до протиправної діяльності осіб до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Територіального управління БЕБ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідуваньНаціональної поліції України