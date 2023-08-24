Змушував підлеглих будувати власний будинок – на Львівщині повідомили про підозру заступнику командира військової частини

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику командира однієї із військових частин за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч.5 ст.426-1 КК України).

За даними слідства, підполковник використав своє службове становище у особистих цілях та залучив на постійній основі підлеглих до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині.

Правоохоронці виявили у службовий час на об’єкті семеро солдатів – під час безпосереднього виконання ними робіт.

Самого ж підозрюваного затримали у порядку ст.208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронцями знайдено будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 600 доларів США та 1300 євро готівки. Речові докази вилучено та скеровано на експертизу.

Наразі вказаній особі судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 260 тис грн застави. Крім цього, його на 2 місяці відсторонено від посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу відомства.

Довідково: санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону