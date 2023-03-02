Двоє інспекторів Львівської митниці пропускали вантажівки з товаром без сплати мита

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох державних інспекторів митного поста «Яворів» Львівської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовці пропускали на митну територію України завантажені вантажівки, оформляючи їх як порожні.

Обвинувачені вносили недостовірні відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» та долучали заздалегідь підготовлені фото інших порожніх транспортних засобів. Це забезпечувало можливість ввозити товар без сплати.

Зафіксовано, що службовці таким чином пропустили вантажівок із товаром на загальну суму понад 4,7 млн грн.

Внаслідок чого державі не було сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР у місті Львові, за сприяння співробітників відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора