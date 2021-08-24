Прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Правоохоронці затримали зловмисника, який вбив свою співмешканку у Надвірній. Слідчі розпочали кримінальне провадження і з’ясовують всі обставини події.

23 серпня близько 19:45 до поліцейських надійшло повідомлення про виявлене тіло жінки без ознак життя в полі. На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління, оперативні працівники та слідчо- оперативна група.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що напередодні між 28-річною потерпілою і її 31-річним співмешканцем виник конфлікт. Під час суперечки чоловік накинувся з кулаками на жінку, потім взяв до рук металевий ланцюг і продовжив бити її. Від отриманих травм потерпіла, мешканка Надвірної, померла.

Поліцейські затримали зловмисника на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловік раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а суд невдовзі обере запобіжний захід. Проводиться слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини