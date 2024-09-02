За підрив греблі на ставу судитимуть жителя Ружинської громади Житомирщини

Прокурор Бердичівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом закінченого замаху на умисне пошкодження чужого майна та незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, житель місцевої громади у липні скоїв підрив дамби, що на ставу державного підприємства «Укрриба» у смт Ружин Бердичівського району.

Обвинувачений разом з приятелем опівночі прогулювалися по мосту гідроспоруди. Тоді парубок вирішив пошкодити державне майно, яке перебуває у користуванні рибогосподарського товариства. Він вийняв з кишені гранату, від’єднав підривач та кинув бойовий припас на дно водойми. Розривом гранати пошкоджено греблю.

На щастя, вибух почули працівники пожежної частини. Вони оперативно відремонтували поруйновані дошки, унеможлививши витік масиву води й небажані наслідки, зокрема, для неподалік розташованих гімназії, автостанції та інших будинків.

Санкції зазначених статей передбачають покарання – позбавлення волі від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури