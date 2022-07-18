На Сумщині поліцейські повідомили російському військовому про підозру в мародерстві

Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури сьогодні заочно повідомлено про підозру командиру відділення військової частини 19612 (4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова (м. Наро-Фомінськ, Московська область), який у порушення законів та звичаїв війни відбирав цінні речі у мирних жителів окупованого Тростянця.

За даними слідства, військовослужбовець збройних сил російської федерації, перебуваючи на блокпосту, облаштованому під час окупації м. Тростянець Охтирського району, перевіряв транспортні засоби та осіб, які пересувались містом.

Під час зупинки авто російський військовий змушував водія та пасажирів виходити із салону та, погрожуючи зброєю, відбирав у них цінні речі.

Зокрема встановлено, що вказаний військовий відібрав у трьох осіб дороговартісні гаджети та готівку.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Відділ комунікації поліції Сумської області