30-річного жителя Ізмаїльського району затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Двічі судимий за крадіжки зловмисник спричинив 36-річному приятелю несумісні з життям тілесні ушкодження. Фігуранту повідомили про підозру та помістили його під варту.

Подія сталася в ніч з 8 на 9 червня, коли потерпілий, житель Ізмаїла, запросив у гості свого знайомого з одного з сусідніх сіл. Під час застілля між чоловіками раптово спалахнула сварка, у розпалі якої гість схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним господаря у груди. Від отриманих поранень той помер.

Поліцію та лікарів на місце події викликала племінниця потерпілого, яка живе в сусідньому приватному домоволодінні і побачила зловмисника з ножем на подвір’ї дядька.

«Оперативно прибувши за викликом, правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку. Медики ж констатували смерть господаря будинку, яка, за попередніми висновками, настала в результаті поранення в області серця. З місця злочину правоохоронці вилучили скривавлений ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження», – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до її санкції, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області