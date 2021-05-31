За підозрою у нелегальному переправленні мігрантів до ЄС на Закарпатті взято під варту громадянина Індії

24-річного громадянина Індії взято під варту з можливістю внесення 181 600 грн застави. Іноземця підозрюють у незаконному переправленні кількох осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що взимку цього року чоловік сприяв у нелегальному переправленні своїх співвітчизників на територію Угорщини.

Перебуваючи у змові із невстановленими наразі особами, підозрюваний зустрів у Києві двох мігрантів, забезпечив тимчасовим житлом і харчуванням. У подальшому перевіз їх до Берегова, де переховував і вичікував слушний час для подальшого перетину держрубежу. Саме при спробі потрапити на територію ЄС в обхід пунктів пропуску, за кілька метрів від кордону, індійців затримали військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.

У вказаному провадженні за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури триває слідство, встановлюються інші ймовірні фігуранти злочину.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн