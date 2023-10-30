На Прикарпатті чоловік став жертвою шахрайської схеми віддавши майже 9 тисяч гривень за оренду неіснуючої квартири
Поліція вкотре нагадує, не довіряти незнайомцям в мережі. Потерпілий перерахував гроші за оренду, однак залишився без житла.
Відомо, що 23-річний мешканець Калуської громади в мережі Інтернет знайшов оголошення в Івано-Франківську про оренду квартири та зв’язався з орендодавцем.
Головною умовою для оренди-була передплата. Чоловік через банківський застосунок перерахував незнайомцю майже 9 тисяч гривень. Одразу після цього, псевдо орендодавець перестав виходити на зв’язок. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми.
Поліцейські наголошують прикарпатцям на дотриманні правил онлайн-безпеки, щоб захистити свої заощадження від шахраїв:
- – здійснюйте оплату за оренду житла, тільки після попереднього огляду квартири та укладення договору;
- – не розголошуйте своїх персональних даних та конфіденційної інформації про банківські рахунки;
- – не переходьте за сумнівними посиланнями;
- – не вводьте конфіденційну інформацію чи реквізити карткових рахунків на підозрілих сайтах;
- – не перераховуйте кошти на невідомі рахунки.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet