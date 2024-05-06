Одеські поліцейські викрили іноземця у підпалі торговельного павільйону

Слідчі затримали громадянина в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.

Подія сталася 5 травня вночі на Фонтанській дорозі. Нетверезий чоловік підпалив куртку, яку підібрав на вулиці, кинув її всередину торговельної ятки і втік.

Пожежу побачили місцеві мешканці та викликали вогнеборців, які і загасили її. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав, але павільйон вигорів майже вщент. Крім того, ушкоджень зазнав розташований поруч платіжний термінал, на який перекинувся вогонь. Сума завданих власникам матеріальних збитків встановлюється.

У результаті вжитих слідчо-розшукових заходів поліцейські за кілька годин встановили особу правопорушника і затримали його у тому ж районі, де був скоєний злочин. Ним виявився 40-річний іноземець, який в Одесі не має постійного місця мешкання і доходу. Щодо скоєного правопорушник пояснив: вживав з приятелем алкогольні напої, посварився з ним і пішов геть, а натрапивши по дорозі на кіоск, дав волю емоціям і підпалив його.

«За наявності достатніх доказів ми, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Підозрюваний нами затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і наразі ми клопочимо щодо обрання йому судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

Одеське районне управління поліції № 1