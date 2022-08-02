₴30 тисяч хабаря — інспектору Держпродспоживслужби повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури службовій особі Держпродспоживслужби в області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання службовою особою неправомірної вигоди).

За даними слідства, державний інспектор Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській отримав від директора приватного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 30 000 грн за безперешкодну реєстрацію двох тракторів.

За такі злочинні дії посадовцю загрожує покарання у виді штрафу або позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням прав обіймати певні посади.

Викрито фігуранта під процесуальним керівництвом обласної прокуратури співробітниками управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.

Слідство за вказаним фактом триває.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури