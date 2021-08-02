3000 доларів пропонувала жінка слідчому за закриття кримінального провадження

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканці міста Маріуполь повідомлено про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди слідчому слідчого відділу управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (ч. 1 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, жінка, яка підозрюється у замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, звернулася до слідчого СБУ, запропонувавши йому 3 тис доларів США за здійснення впливу на прокурора у кримінальному провадженні для прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Співробітник СБУ повідомив про цю пропозицію керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ.

Правоохоронці викрили громадянку під час надання частини неправомірної вигоди у сумі 43 тис грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Заходи з викриття проводилися обласною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області та працівниками внутрішньої безпеки в Донецькій та Луганській областях 2 управління Головного управління ВБ СБУ.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури