$3000 за непритягнення до кримінальної відповідальності – повідомлено про підозру адвокату

Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та пропозицію здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що адвокат висловив своєму клієнту пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США за обіцянку здійснити вплив на прийняття слідчим одного з районних управлінь поліції ГУНП в Харківській області рішення про закриття кримінального провадження за фактом вчинення чоловіком опору працівникам правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342 КК України).

Встановлено, що в період з червня 2021 року по липень 2021 року клієнт передав адвокату неправомірну вигоду в сумі майже 60 тис. грн.

Адвокату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування проводять Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури