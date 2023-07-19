Мешканець Кіровоградщини отримав реальну міру покарання за вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів обласної прокуратури Кропивницький апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Рішенням останнього мешканця Новоукраїнського району визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у травні 2021 року, на території місцевого санаторію, у приміщенні сторожки, засуджений перебував разом із своїм знайомим, де розпивали алкогольні напої. У стані сп’яніння між чоловіками виник конфлікт. Засуджений дочекався допоки потерпілий засне, та наніс йому кілька ножових ударів. Від отриманої травми чоловік помер.

Бажаючи уникнути відповідальності за вчинене, фігурант справи позбувся ножа та вдався до імітації ножового нападу на себе. Для цього спричинив собі поверхневу різану рану шиї та голосно закликав на допомогу сторонніх осіб.

У судовому засіданні свою вину у скоєному злочині не визнав.

Не зважаючи на це, досудовим слідством було зібрано достатню кількість аргументованих доказів його вини. Завдяки переконливій та послідовній позиції обвинувачення, суд погодився з доводами обласних прокурорів та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок суду – в частині призначеного покарання, без змін.

Кіровоградська обласна прокуратура