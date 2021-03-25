$3000 за виключення підприємства з групи ризику – на Херсонщині судитимуть податківця

До суду направлено обвинувальний акт відносно начальника одного з відділів Управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополя, який за гроші вирішував питання «виключення підприємства з групи ризику».

Слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі встановили, що податківець запропонував директору ТОВ вирішити питання щодо виключення підприємства з «групи ризику» та розблокування податкових накладних, а саме здійснити вплив на Комісію, яка приймає відповідне рішення.

За таку «послугу» посадовець запропонував громадянці сплатити 3 000 доларів США. Під час одержання неправомірної вигоди податківця затримали у грудні 2020 року.

Таким чином, працівник ДПС обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСР в Херсонській області ДСР Нацполіції.

ДБР