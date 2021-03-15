32-річного жителя Миколаєва судитимуть за вбивство знайомого

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя м. Миколаєва за умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що 5 січня цього року у приміщенні нежитлової будівлі у Інгульському районі м. Миколаєва, обвинувачений, перебуваючи у нетверезому стані, під час конфлікту з 33-річним місцевим жителем спричинив йому смертельне ножове порання у шию.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За наслідками підготовчого судового засідання справу призначено до розгляду по суті.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури