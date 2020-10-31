32-річну львів’янку знайшли вбитою у квартирі: зловмиснику повідомили про підозру

У Львові 32-річну жінку знайшли вбитою у квартирі будинку на вул. Патона. Інцидент стався 29 жовтня.

29 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про тіло жінки, без ознак життя, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Патона у Львові, повідомляють у пресслужбі поліції Львівщини.

Як попередньо встановлено, до скоєння вбивства причетний 34-річний мешканець Яворівського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. В ніч на 29 жовтня, під час конфлікту, він жорстоко побив жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події.

Зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // Діло