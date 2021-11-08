33 кг героїну, які без проблем пройшли український кордон, виявили словацькі митники

Фурою кермував 29-річний мешканець Закарпаття.

Про це розповіли в Телеграм-каналі Police Control Ukraine.

“Сталось це сьогодні в ночі на КПП «Ужгород-Вишнє Нємєцкє». Словацькі митники виявили наркотики у вантажівці-рефрижераторі, яка до цього успішно подолала український кордон без жодних підозр”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначаєтся, вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце (MI731FJ), причеп (MI237YI). // Діло