На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем працівника поліції

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За посягання на життя правоохоронця нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Злочин стався 27 жовтня у м. Павлоград. Наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство.

На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який напав та поранив працівника поліції

На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження. Під час спілкування чоловік поводився агресивно та, коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав поліцейському ножове поранення обличчя. Для припинення нападу інший поліцейський застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию.

32-річного місцевого жителя доставили до лікарні та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають. Поліцейському надана необхідна медична допомога.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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