34-річний киянин знущався над дружиною у присутності малолітніх дітей

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 34-річному киянину, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Вказані дії кривдник вчиняв у присутності малолітніх дітей.

Крім того, чоловік більше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності та у листопаді 2019 року до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Проте, звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік не зробив для себе належних висновків та продовжив вчиняти психологічне насилля відносно дружини.

Наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.

Київська міська прокуратура