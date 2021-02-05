34-річний киянин знущався над дружиною у присутності малолітніх дітей
Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 34-річному киянину, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).
Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Вказані дії кривдник вчиняв у присутності малолітніх дітей.
Крім того, чоловік більше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності та у листопаді 2019 року до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Проте, звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік не зробив для себе належних висновків та продовжив вчиняти психологічне насилля відносно дружини.
Наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.Tweet