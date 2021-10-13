₴340 тис. збитків державі – на Дніпропетровщині підозрюють трьох податківців

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури начальнику управління та двом ревізорам-інспекторам Головного управління Державної податкової служби в області повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України).

За даними слідства, під час проведення перевірки діяльності фізичної особи-підприємця співробітники податкової служби виявили, що він, будучи на спрощеній системі оподаткування, здійснював видобуток та реалізацію корисних копалин – піску та в порушення законодавства не сплачував 15% від отриманого доходу.

Діючи в інтересах підприємця, податківці, вступивши у попередню змову, склали акт документальної перевірки, в якому приховали вказаний факт. Внаслідок цього держава недоотримала податків на суму майже 340 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури