35 обшуків та дві підозри – БЕБ викрило компанії відомого конвертатора

Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами – 767 млн грн.

Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн. Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

За попередньою інформацією, «король обналу» координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.

Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Бюро економічної безпеки