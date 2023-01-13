₴35 тис. за внесення записів до трудової книжки та повернення документів про освіту – на Запоріжжі підозрюється посадовець ДП у сфері транспорту

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру керівнику підрозділу однієї з філій державного підприємства у сфері транспорту у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року посадовець після звільнення підлеглого працівника з підприємства вимагав від нього 35 тис. грн за внесення відповідного запису до трудової книжки та повернення диплома з додатками до нього. Підозрюваний розумів, що без вказаних документів працівник у подальшому не зможе працевлаштуватись за спеціальністю та вимушений буде погодитись на його умови.

Чоловік був викритий правоохоронцями під час одержання всієї суми неправомірної вимоги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура