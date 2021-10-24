₴350 тис. «відкату» за поставлене обладнання – у Житомирі судитимуть директора КП та його пособника
Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання 350 тис грн неправомірної вигоди директором комунального підприємства міста Житомира та його пособником – приватним підприємцем (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, приватне товариство, відповідно до укладеного договору, поставило комунальному підприємству обладнання на загальну суму майже 4 млн грн. Однак директор підприємства замість того, щоб розрахуватися з постачальником, висловив вимогу надати йому так званий «відкат» для швидкого і безперешкодного одержання коштів за обладнання. Їх постачальник мав передати пособникові – приватному підприємцеві. Неправомірну вигоду отримували двома частинами.
Операцію з викриття проведено прокуратурою за оперативного супроводу обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР в Житомирській області Національної поліції України.
В ході досудового розслідування накладено арешт на майно підозрюваних, зокрема, автомобіль.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet