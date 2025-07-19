36-річного волинянина затримали за вбивство матері

Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу.

Учора до поліції надійшло повідомлення від мешканця Цуманя про те, що він нібито вбив свого товариша. Чоловік, сказавши це, кинув слухавку та на дзвінки не відповідав.

Прибувши на місце події, поліцейські оглянули територію та будинок. У ньому виявили тіло 62-річної жінки – матері заявника.

Як зʼясувалося, 36-річний волинянин завдав декілька ударів ножем своїй матері. Жінка від отриманих травм померла.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області