36-річний житель Рівненської області під час пʼяної суперечки вбив брата та втік

Трагедія трапилася учора, 16 травня, посеред дня, в одному із сіл поблизу Нововолинська Володимирського району.

Поліцейські оперативно встановили, що 36-річний житель Рівненської області під час пʼяної суперечки вдарив свого 34-річного брата, місцевого жителя, ножем. Від отриманих травм постраждалий помер. Зловмисник з місця пригоди втік.

Оперативники, спеціалісти відділу кримінального аналізу та слідчі відразу розпочали збір необхідних доказів, переглянули десятки гігабайт відеоінформації, відпрацювали величезний масив інших даних та встановили

маршрут зловмисника.

За декілька годин оперативники разом із місцевими колегами затримали його на залізничному вокзалі у Львові. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, у минулому рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

За фактом умисного вбивства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання тд вартою. Зловмисникові загрожує від семи до пʼятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області