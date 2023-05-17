36-річний житель Рівненської області під час пʼяної суперечки вбив брата та втік
Поліцейські оперативно встановили, що 36-річний житель Рівненської області під час пʼяної суперечки вдарив свого 34-річного брата, місцевого жителя, ножем. Від отриманих травм постраждалий помер. Зловмисник з місця пригоди втік.
За декілька годин оперативники разом із місцевими колегами затримали його на залізничному вокзалі у Львові. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, у минулому рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.
За фактом умисного вбивства поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet