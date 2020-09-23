В Украине разоблачили налоговые махинации крупных предприятий на более 260 млн гривен
Большие субъекты хозяйствования уклонялись от уплаты налогов на сумму более 260 млн грн. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
«Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК) предприятиями реального сектора экономики», — говорится в сообщении.
Установлено, что должностными лицами ряда крупных субъектов хозяйствования закупалась сельхозпродукция за наличные средства у частных предпринимателей. Для уклонения от налогообложения финансовые операции оформлялись с фиктивными предприятиями.
«В течение 2018-2019 годов незаконно сформированный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем обналичивались», — говорится в сообщении.
По результатам обысков офисных помещений предприятий изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций. Также изъято 50 млн грн наличными, официальное происхождение которых не подтверждено. Проводятся первоочередные следственные действия.Tweet