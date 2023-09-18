38-річного жителя Одещини судитимуть за вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої доньки

Правопорушнику висунули обвинувачення за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що у період з червня минулого року по лютий теперішнього року чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії відносно своєї 14-річної доньки і переконував її тримати це в секреті.

«В ході досудового розслідування було проведено низку експертиз, зокрема психолого-психіатричну, судово-медичну, та інші слідчі дії. Зібравши докази та визнавши їх достатніми, слідчі районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, членом сім’ї, що передбачено частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Відділ комунікації поліції Одещини