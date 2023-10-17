Втягували жінок у зайняття проституцією: в Одесі групу осіб викрито у сутенерстві

Припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші, оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що п’ять жінок у віці від 37 до 61 років, з метою власного збагачення, в орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти.

Розміщуючи в мережі Інтернет оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, зловмисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, для надання інтимних послуг за гроші. Жінкам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці.

Фігурантки почергово виконували функції адміністраторів: спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату.

Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Наразі встановлено втягнення у заняття проституцією 13 дівчат.

Під час проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігуранток низку речових доказів, зокрема: готівку, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, мобільні телефони, чорнові записи.

Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності усім фігуранткам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути до нього причетні.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Одещини