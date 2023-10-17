Втягували жінок у зайняття проституцією: в Одесі групу осіб викрито у сутенерстві

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Припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші, оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що п’ять жінок у віці від 37 до 61 років, з метою власного збагачення,  в орендованих квартирах організували та забезпечували функціонування місць розпусти.

втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві

Розміщуючи в мережі Інтернет оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, зловмисниці вербували жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, для надання інтимних послуг за гроші. Жінкам пропонували щоденні виплати, можливість проживання та комфортні умови праці.

втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві

Фігурантки почергово виконували функції адміністраторів: спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок, які мали надавати інтимні послуги, контролювали час надання послуг та отримували за них оплату.

втягували жінок у зайняття проституцією: в одесі поліцейські викрили групу осіб у сутенерстві

Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та працівницями закладу, решту витрачали на утримання місць розпусти. Наразі встановлено втягнення у заняття проституцією 13 дівчат.

Під час проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігуранток низку речових доказів, зокрема: готівку, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, мобільні телефони, чорнові записи.

Зібравши достатньо доказів протиправної діяльності усім фігуранткам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у тому числі  повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути до нього причетні.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Одещини

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