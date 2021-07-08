Стрілянина на Київщині – фігурантам події повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення двом жителям Київщини за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, молоді люди, перебуваючи в громадському місці — поблизу приміщення Вишгородської міської ради, усвідомлюючи, що їх дії носять демонстративний характер, з мотиву явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, ігноруючи загальноприйняті правила поведінки та моралі у суспільстві, використовуючи малозначний привід для здійснення своїх хуліганських дій, реалізуючи умисел, спрямований на вчинення хуліганства із застосуванням предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, спровокували між собою конфлікт.

Так, один із підозрюваних нецензурно висловлювався в сторону потерпілого, ногами наніс пошкодження його транспортному засобу, а інший — здійснив не менше 5 пострілів в напрямку громадян, внаслідок чого спричинив вогнепальне поранення особі.

Наразі досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура