39-річний педофіл з м. Житомир видавав себе за 13-річного підлітка

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 6 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2019 року 39-річний мешканець м. Житомир зареєструвався в соціальній мережі «Likee» та почав спілкуватися з 11-річною дівчиною. Себе чоловік видавав за 13-річного підлітка.

За допомогою месенджерів зловмисник вів з дівчинкою цинічну бесіду на сексуальні теми, навчав її статевим збоченням, а в подальшому попрохав її сфотографувати та зняти себе на відео себе і відправити йому.

Усього задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаного чоловіка.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.