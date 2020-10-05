Офицер СБУ получил срок за торговлю секретной информацией

Старший лейтенант департамента оперативного документирования СБУ признал вину в торговле секретной информацией. Соответствующий приговор вынес Днепровский райсуд Киева.

В начале 2019 года при неустановленных досудебным расследованием обстоятельств гражданин вступил в сговор с работником СБУ, чтобы тот оказывал ему с информацией о телефонных звонках некоторых лиц — входящие и исходящие соединения, абонентов, продолжительность связи и др.

Лейтенант, в свою очередь, незаконно получал информацию у своего знакомого — начальника 3-го отдела 1-го управления управления СБУ в Донецкой области (Краматорск). Последний якобы незаконно передавал ее через аккаунты мессенджеров Telegram и WhatsАpp. Позже файлы пересылались мужчине, который сбывал их заказчикам. Цена составляла 160-200 долларов за один телефонный номер.

В ноябре-декабре такая схема была реализована трижды по два номера за один раз. Сумма вознаграждения составила 23,5 тыс. гривен. Информацию покупал один и тот же пользователь Telegram.

Старшему лейтенанту СБУ инкриминировали нарушение тайны телефонных разговоров по предварительному сговору группой лиц, повторно, с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации. Подсудимый заключил с прокурором соглашение о признании виновности и суд ее утвердил.

Суд назначил согласованное наказание в три года лишения свободы с освобождением с испытательным сроком в один год. Мужчину, который был посредником между работниками СБУ и заказчиками, осудили в марте к такому же наказанию. Офицер СБУ из Краматорска пока под следствием. // 368.media