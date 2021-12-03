39-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві знайомого

Під час конфлікту вдома у 34-річного потерпілого зловмисник спричинив господарю численні ножові поранення шиї, тулуба та кінцівок. Тіло загиблого чоловіка виявила його мати, коли повернулася додому. Про це жінка повідомила в правоохоронні органи.

Завдяки кропіткій роботі оперативників Управління карного розшуку обласної поліції та відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під час подворових обходів протягом доби було встановлено коло спілкування вбитого, серед якого знайшлися свідки, що вказали на правопорушника.

За результатами досудового розслідування слідчі оголосили йому підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння умисного вбивства правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1