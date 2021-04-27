Обвинуваченого у вбивстві матері, дружини та двох дітей засуджено до довічного ув’язнення

Сьогодні, 27 квітня, завершився судовий процес над 32-річним вінничанином, який 31 грудня 2018 року у власній квартирі в м. Вінниці молотком розправився з власною матір’ю, дружиною та двома малолітніми дітьми.

Над розкриттям цього особливо тяжкого злочину працювали понад сто поліцейських – група слідчих слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції та весь особовий склад міської поліції.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейським вдалося похвилинно відновити події того вечора. Вони встановити та опитали усіх людей, які того дня заходили у під’їзд будинку, де було вчинено вбивство чотирьох людей.

Найстрашніші підозри поліцейських підтвердились – матір, дружину та малолітніх дітей, віком 3 та 7 років, вбив глава родини, але він це категорично заперечував. Зізнався у вчиненому він, коли поліцейські зібрали беззаперечні докази його провини та, зокрема, знайшли знаряддя вбивства. Поліцейським довелося перевірити кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі, щоб знайти пакет з закривавленим молотком.

Після жорстокої розправи з рідними зловмисник поїхав у інший мікрорайон міста та у смітник викинув речові докази. Після цього пішов купляти новорічні подарунки своїй іншій родині. Саме це – наявність іншої родини та намагання розірвати старі стосунки стала причиною розправи з рідними.

Під час досудового розслідування вину підозрюваного підтвердили проведені молекулярно-генетична та криміналістичні експертизи. На знайдених у смітнику молоткові виявлені ДНК підозрюваного, вбитих жінок та дітей.

У судових засіданнях підсудний переконував суддів, що він на момент вчинення вбивства не усвідомлював своїх дій. Проведені амбулаторна та стаціонарна психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що свої дії він усвідомлював та є осудним.

Досудове розслідування та судовий розгляд цієї справи тривали більше двох років. Сьогодні, 27 квітня, підсудному колегія суддів оголосила вирок за п.1, п. 2 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство) та призначила покарання – довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області