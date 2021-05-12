На Луганщині судитимуть поліцейського райвідділу, який вимагав хабар за видачу дозволу на зброю

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно старшого інспектора з контролю за обігом зброї одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав від фізичної особи 6 тис. грн хабара за оформлення дозвільних документів на придбання мисливської гладкоствольної зброї.

Грошові кошти були передані двома траншами. Під час передачі другої частини неправомірної вигоди 25 лютого 2021 року правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуку за місцем роботи чоловіка вилучено отриману ним «винагороду».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури