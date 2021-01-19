39-річного волинянина судитимуть за державну зраду

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним волинянином державної зради (ч.1 ст.111 КК України).



Слідство вважає, що громадянин на шкоду державній безпеці України надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої держави, пишуть у прокуратурі.

Перебуваючи на території іноземної держави та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, в червні 2019 року чоловік надав добровільну усну та письмову згоду співробітникам спецслужби на конфіденційне співробітництво.

Діючи у такий спосіб, він вступив в агентурні відносини з закордонною спецслужбою та відповідно створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.

Тепер за цей злочин громадянин відповідатиме перед судом. // Діло