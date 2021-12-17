4 роки та 7 місяців проведе за ґратами нападник, який пограбував 10-річну дівчинку

Вінницький апеляційний суд виніс вирок грабіжнику, якого 29 червня поліцейські затримали за підозрою у пограбуванні школярки у місті Немирові. Зловмисник відібрав у потерпілої мобільний телефон, завдавши дитині тілесних ушкоджень.

У день скоєння злочину нападник певний час спостерігав за дівчинкою, поки остання не підійшла ближче до мосту. Пересвідчившись у тому, що поруч немає сторонніх людей, він наблизився до дитини і схопив її за верхній одяг. Щоб дівчинка не чинила опору, грабіжник вкусив її, завдавши тілесних ушкоджень, після чого вирвав з рук мобільний телефон.

Вінницькій апеляційний суд визнав 25-річного мешканця Немирівської територіальної громади винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки та 7 місяців.

Відділ комунікації поліції Вінницької області