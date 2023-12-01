4 роки ув’язнення за незаконне переправлення ухилянтів через держкордон отримав житель Буковини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 25-річного жителя Вижницького району визнано винним в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що весною цього року, чоловік разом зі спільниками за 6600 доларів США та 3000 євро організував незаконну переправу для двох військовозобов’язаних до Румунії. Він доставив «клієнтів» до прикордонного села, надалі у картографічному вебсервісі проклав для них маршрут руху до кордону, запевнивши що жодних перешкод з перетином не буде.

Чоловіків викрили прикордонники неподалік державного кордону.

Свою вину підсудний визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу Чернівецького прикордонного загону.

Чернівецька обласна прокуратура