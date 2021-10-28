$40 тис. за виділення земельної ділянки – на Київщині викрито посадовця лісового господарства

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито посадовця Державного підприємства «Вищедубичанське лісове господарство» Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства на вимаганні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від громадянки 40 тис доларів США. За вказану суму він обіцяв не заперечувати при прийнятті рішення уповноваженими особами під час вирішення питання щодо виділення їй в оренду на 49 років земельної ділянки рекреаційного призначення площею майже 1,5 га для здійснення підприємницької діяльності.

Особу затримано на отриманні частини неправомірної вигоди у сумі 20000 дол США згідно зі ст. 208 КПК України.

Натепер вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура